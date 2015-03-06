В "Экспоцентре" открылся Салон шоколада

Фото: salon-du-chocolat.ru

До 8 марта в "Экспоцентре" открыт Международный Салон шоколада. Москва впервые после семилетнего перерыва принимает гостей на этом сладком празднике.

"В этом году Салон будет посвящен русскому шоколаду, расскажет малоизвестную историю его производства, представит исторические экспонаты", - сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

По его словам, Салон шоколада даст возможность объединить под одной крышей как участников шоколадного производства, так и простых ценителей этого лакомства.

Салон разместится на площади более 5 тысяч квадратных метров. Будут представлены фирмы, связанные с миром какао и шоколада, в том числе отечественные марки, а также западные бренды. Участие в Салоне примут как прославленные специалисты отрасли, так и ремесленники ручного шоколада и производители шоколадной косметики.

В пресс-службе Министерства культуры России отмечают, что в специальной музейной зоне Салона шоколада можно будет увидеть уникальные экспонаты, которые помогут посетителям составить представление о мировой истории шоколада и роли России в процессе создания сладости.

В программе Салона - выступления знаменитых европейских шоколатье и известных отечественных кондитеров и шеф-поваров. Гости фестиваля смогут принять участие в дегустациях и попробовать различный шоколад, причем как в классическом виде, так и в необычных сочетаниях - к примеру, с беконом. А на мастер-классах посетителям Салона удастся самостоятельно приготовить лакомство. В специальном детском ателье ждут юных гостей праздника, которые тоже научатся готовить сладкие шедевры.

Также в рамках Салона покажут платья из шоколада.

Время работы Салона - с 10.00 до 19.00, 8 марта - с 10.00 до 18.00. Билет - 400 рублей (детский - 250). Подробности - тут.