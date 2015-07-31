В Москве заработал рекрутинговый портал для учителей

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Москве создали портал педагогических кадров "Банк резюме", сообщает пресс-службе департамента образования.

Портал предоставляет возможность учителям размещать информацию о себе и своих педагогических достижениях, а школам - узнавать о педагогах, ищущих работу.

Сайт находится по адресу www.resume.educom.ru. Пользоваться порталом педагоги смогут, пройдя регистрацию, а директора школ - с помощью личных кабинетов в единой комплексной информационной системе (ЕКИС).

На портале учителя могут размещать резюме с указанием желаемой должности и места работы. Директора школ в свою очередь получат возможность пригласить заинтересовавшего их соискателя на собеседование.

Напомним, в конце мая Сергей Собянин в интервью каналу "Москва 24" сообщил, что средняя зарплата столичных учителей достигла 70 тысяч рублей.

"Родители опасались, что с объединением школ упадет качество образования, но ничего подобного не произошло. Из 3,5 тысячи учреждений получилось около 800 образовательных центров. Мы перешли к финансированию за каждого конкретного ученика. Сегодня зарплата учителей выросла в 2 раза и составляет около 70 тысяч рублей", – подчеркнул мэр Москвы.