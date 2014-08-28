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Москва 24

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Общество

28 августа 2014, 20:24

Минобрнауки открыло "горячую линию" для приема жалоб о поборах в школах

школы образование Дмитрий Ливанов родители семейная и молодёжная политика Минобороны России поборы

Министр образования провел общероссийское родительское собрание

Минобрнауки России открыло "горячую линию" для приема жалоб от родителей на поборы в школах, заявил глава ведомства Дмитрий Ливанов на Общероссийком родительском собрании в черверг.

"Мы к счастью уже прошли времена недофинансирования, когда у наших школ не было денег, чтобы купить какие-то элементарные вещи. Родители были вынуждены покупать учебники за свои деньги, но это в прошлом. Сейчас наши школы в достаточной степени финансируются государством. Оснований для того, что бы с родителей собирать деньги, сегодня нет. Чтобы бороться с этим явлением, очень важно применять практические меры. Прошу всех родителей, которые столкнулись с этим, обращаться и писать нам о том, в каких школах есть проблемы. И мы будем по каждой школе, городу, региону разбираться", - сказал Ливанов. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

По словам министра, в отношении руководства школ, в которых допускается сбор денег с родителей школьников, будут применяться жесткие меры.

"В случае необходимости будем пресекать такие действия и принимать жесткие, в том числе и кадровые, решения", - подытожил глава Минобрнауки России.

Ранее M24.ru сообщало, что Лига безопасного интернета разработала бесплатный сервис для школ. С помощью него можно создавать сайты, отвечающие всем требованиям Министерства образования и науки, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" директор этой организации Денис Давыдов.

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Это специальный хостинг, который предоставят учебным заведениями, чтобы обезопасить школьников от рекламы азартных игр, табака и алкоголя.

"Мы разработали собственный сервис, специальный хостинг, который предоставляется для школьных сайтов. Мы сделали конструктор, который позволяет легко создать школьный сайт, отвечающий всем требованиям Минобразования. Он выполнен в простой и легкой для понимания форме", - сказал он.

Сейчас каждая школа должна иметь свой сайт, и многие директора поручают его создание десятиклассникам и одиннадцатиклассникам.

"Они выполняют эту работу, но на выходе мы получаем тысячу сайтов, на которых содержится реклама алкоголя, табака, азартных игр и так далее", - добавил Давыдов.

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