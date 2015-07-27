В этом году в Москве планируется построить 40 детсадов и школ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Порядка 40 детсадов и школ планируется построить в этом году в столице. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Суммарная площадь новых объектов составит около 200 тысяч квадратных метров", – сказал Хуснуллин. По его словам, детские сады и школы строятся как на бюджетные деньги, так и за счет частных инвестиций.

"При строительстве жилья инвесторы сразу возводят всю необходимую социальную инфраструктуру, в том числе детские сады и школы", – добавил заммэра. Он заявил, что сейчас проблема очередности в школы и садики фактически решена.

"Острых проблем с очередями в детские сады или школы на сегодня уже нет", – сказал он.

"Большая Москва": Как жить с ребенком в городе

Ранее Хуснуллин заявлял, что до конца текущего года в столице планируется построить 27 детских садов. По словам чиновника, с 2011 года в городе появилось 164 новых садика на 25315 мест.

"С 2011 по 2013 годы в Москве развернулось масштабное строительство детских садов и школ. В первую очередь их возводили в тех районах города, где ощущалась острая нехватка таких объектов. Сейчас в большинстве районов "старой Москвы" напряженность в этом вопросе снята.

Основное строительство детских садов и школ идет в районах, где осуществляется массовая застройка – городские окраины, присоединенные территории, в рамках проектов реновации промзон", – отметил Хуснуллин.

В целом на 2015 год в Москве запланировано открытие 35 новых детских садов на 6825 мест. 22 из них возводятся на бюджетные средства, строительство еще 13 ведется за счет средств инвесторов. При этом каждый садик строится по индивидуальному проекту.

"В детских садах предусмотрено все необходимое для полноценного развития детей. Во вновь строящихся микрорайонах и жилых комплексах строго выполняется требование: объекты социальной сферы нужно строить не после возведения жилой недвижимости, а одновременно с ней", – добавил заммэра.