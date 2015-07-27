Школьные базары в Подмосковье откроются 7 августа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Школьные базары откроются в Подмосковье с 7 августа, сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. К началу учебного года планируется провести порядка 70 тематических ярмарок.

Школьные базары будут работать практически в каждом районе Подмосковья. Первым сезон школьной торговли откроет городской округ Старая Купавна, а затем эстафету примут и другие муниципальные образования.

На школьных площадках будут сконцентрированы все необходимые товары к учебному году. По ценам ниже среднерыночных можно будет купить школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские товары, литературу. Таким образом, родители смогут за один день купить все необходимое к школе.

Адреса площадок, на которых будут проходить школьные базары, и точные даты их проведения можно узнать из реестра ярмарок, который будет размещен на официальном сайте министерства 3 августа.

Напомним, школьные базары в Подмосковье будут проходить наряду с ярмарками выходного дня. Такие ярмарки проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Уже несколько лет там покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Ежегодно такие рынки работают с апреля по декабрь. Это связано с тем, что из-за мороза некоторые продукты могут портиться и терять свой товарный вид.