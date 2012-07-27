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Общество

27 июля 2012, 14:55

Школы объединились в образовательные комплексы

школы образование Исаак Калина

Фото: ИТАР-ТАСС

650 школ столицы в этом году превратились в 254 образовательных комплекса, заявил в пятницу руководитель департамента образования столицы Исаак Калина на оперативном совещании мэрии города.

Таким способом власти надеются повысить уровень успеваемости менее престижных учебных заведений. Однако, общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме решил обратиться к мэру Москвы и депутатам Мосгордумы с требованием приостановить процесс слияния столичных школ. Против слияния выступали и родители некоторых первоклассников, учеников престижных школ. Они называют процесс объединения «кулуарным» и слишком мало информируемым. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на это заявил, что без согласия родителей решение об объединении школ будут отменять, сообщает РИА Новости.

"В 2012 году от 710 образовательных учреждений поступило в департамент 268 совместных заявок на создание крупных образовательных комплексов. Департамент отклонил 14 заявок от 58 образовательных учреждений. В результате создано 254 образовательных комплекса", - сказал Калина.

Созданные комплексы сейчас объединяют в 652 учреждения.

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