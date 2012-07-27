Столичными первоклашками станут почти 850 тысяч детей

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Столичными первоклассниками в этом году станут около 848 тысяч детей, а 431 тысяча дошкольников пойдет в детские сады. Об этом заявил глава департамента образования города Исаак Калина, пишет РИА Новости.

"В Москве насчитывается 3,314 тысячи школ и детских садов, включая 105 учреждений присоединенных территорий. Первого сентября школы Москвы примут 825 тысяч учащихся, в том числе 23,5 тысячи на присоединенных территориях, а детские сады - 423 тысячи дошкольников, в том числе 8 тысяч - на присоединенных территориях", - пояснил чиновник.

Он напомнил, что бесплатными завтраками будут обеспечены ученики 1-4 классов, учащиеся 1-11 классов из социально незащищенных групп населения и многодетных семей. Бесплатное питание предусмотрено и для всех дошкольников.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году городская администрация выделила во втором полугодии более 27 миллиардов рублей. На эти деньги осуществляется обеспечение безопасности, укомплектования кадрами, подготовка материально-технической базы.

Все московские школы будут готовы к 1 сентября, уверяет Калина. В данный момент уже принято 2,438 тысячи школ, в том числе 12 - на новых территориях. Помимо этого, 378 учреждениям предстоит устранить выявленные нарушения.