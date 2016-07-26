Первую школу в "Переделкино Ближнее" откроют к 1 сентября

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Первая школа в микрорайоне "Переделкино Ближнее" откроется к 1 сентября, сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

До этого школ в районе не было. Она рассчитана на 1 тысячу 650 учащихся, в ней разместятся 66 классов.

Учебные помещения начальных классов оборудуют игровыми комнатами для групп продленного дня. На территории школы высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что в ближайшие годы в Москве построят почти 70 объектов школьного образования. По его словам, строительство таких объектов дает возможность учиться школьникам в первую смену.