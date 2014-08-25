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Общество

25 августа 2014, 16:01

Глава Минобрнауки пригрозил директорам школ увольнением за поборы

школы образование Дмитрий Ливанов

Фото: M24.ru

В отношении руководителей школ, где допускаются различного рода взимания денег с родителей учеников, будут применяться жесткие меры. Об этом сообщил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов во время пресс-конференции в Севастополе, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в школах взимались какие-либо поборы. Мы будем очень внимательно следить, чтобы такие ситуации были исключены во всех российских регионах", - отметил министр.

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"В случае необходимости будем пресекать такие действия и принимать жесткие, в том числе и кадровые, решения", - добавил Ливанов.

Он призвал родителей, столкнувшихся со случаями школьных поборов, сообщать об этом в Минобрнауки России.

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