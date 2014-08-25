В Зеленограде ко Дню знаний откроют новый детский сад и школу

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В Зеленограде в районе Крюково ко Дню знаний откроют новый детский сад, школу и блок начальных классов, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы. На объектах полностью завершены строительно-монтажные работы, прилегающая территория благоустроена.

Трехэтажное здание детского сада сможет принять 280 воспитанников. В нем оборудованы помещения для размещения колясок и санок, медицинский блок с изолятором на 2 бокса и процедурной, а также бассейн с ванной.

Что касается здания школы, то его площадь составляет 10,1 тысячи квадратных метров. Рассчитана новая школа на 550 мест, в ней предусмотрены учебные кабинеты для старших классов, мастерские, актовый зал, медицинский блок, столовая.

Блок начальных классов, рассчитанный на 300 мест, включает в себя учебные кабинеты для младших классов, спальни, игровые помещения, спортивный зал.

Напомним, что к 1 сентября в столице будет открыто 23 новых детских сада, 12 школ и блоков начальных классов. Посещать новые детские сады смогут более 3,5 тысячи детей, школы - свыше 6,4 тысячи учеников.