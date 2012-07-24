"Вечерняя Москва": вторник, 24 июля 2012 года

Золотые «квадраты» отдают на руки

Уже сегодня некоторые москвичи успели стать владельцами земли у своего дома. А до конца будущего года получить в собственность московские метры сможет практически каждый

горожанин. На каких условиях? Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказал министр московского правительства, руководитель Департамента земельных ресурсов города Владимир Ефимов.

До конца 2012 года столичные власти планируют обеспечить все школы современной компьютерной техникой

Скрыть двойку станет невозможно. В Департаменте образования Москвы подчеркнули, что сегодня свой персональный компьютер есть практически у каждого московского учителя. Для начальных классов закупили около 6 тысяч ноутбуков, почти во всех школах города есть Wi-Fi.



В Ново-Переделкино собаки умирают от лекарственного яда

Только на одной площадке в течение суток погибли шесть собак, а всего за последнее время их

насчитывается больше сорока.

В Ново-Переделкино за последнее время смертельным ядом отравились несколько десятков

животных. Владельцы погибших собак рассказывают, что домашние питомцы умирали сразу

после возвращения с прогулки. По их словам, рецепт яда распространяется в интернете.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что собак в районе истребляют намеренно.



Огнетушителя – недостаточно!

Власти вводят новые правила пожарной безопасности

Новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности, подписанный

президентом Владимиром Путиным 14 июля, вот-вот вступит в силу.

Согласно новой редакции, теперь подразделения пожарной охраны должны быть организованы

на каждом предприятии с взрывоопасным производством. Изменения коснулись и медицинских

учреждений: больницы и дома престарелых будут оборудованы световым, звуковым и

вибрационным оповещением. Что же насчет зданий и сооружений, то их теперь нельзя будет

строить ближе, чем на сто метров до лесов и парков.



Ко Дню города 2013 года москвичам подарят Южную рокаду

В понедельник, 23 июля, мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал ход работ по

реконструкции магистрали Балаклавский проспект – улица Обручева – улица Лобачевского,

Аминьевское шоссе – Рублевское шоссе.

У трассы, которая в будущем пересечет весь юг города, есть два рабочих названия – Южная

хорда и Южная рокада.



"Вечерняя Москва", 24 июля 2012 года