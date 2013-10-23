Московскую гимназию переоборудовали для детей-инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

У гимназии № 1514 на улице Крупской появится трехэтажная пристройка. Она будет приспособлена для детей с ограниченными возможностями.

В ней предусмотрены широкие проходы для проезда инвалидных колясок, на полу нарисована разметка для слепых и слабовидящих детей, сообщили в Москомэкспертизе.

Входы в здание оборудованы пандусами и лестницами с нескользящими поверхностями. Для инвалидов по зрению внутри пристройки оборудованы специальные тактильные полосы, обозначающие пути следования, препятствия и повороты. В лифте также расположены рельефные указатели, поручни, световая и звуковая информация.

В столовой для детей-инвалидов стоят отдельные столики. В классах для них оборудованы отдельные рабочие места (по три места в каждом кабинете). Санузлы также будут приспособлены для инвалидов.

Новые учебные помещения рассчитаны на 200 учащихся. Для них там предусмотрен медицинский блок, спортивный зал, столовая с отдельным входом, учебные кабинеты, лаборантские, кабинеты информатики, актовый зал, библиотека с читальным залом и медиатекой, кабинет словесности, ресурсный центр, кружок общественных наук.

После завершения строительства в гимназии будут обучаться 700 детей с 5 по 11 классы по математическому, гуманитарному, естественно-научному профилю.