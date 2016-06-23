В школах, музеях и библиотеках предлагают создать коворкинги для учеников

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В столичных школах, библиотеках и музеях предлагают сделать коворкинги для учащихся. Об этой инициативе интервью m24.ru рассказал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По его словам, в образовательных комплексах столицы должны быть созданы пространства для школьников, где те смогут свободно проводить время после учебы. Городское пространство также должно быть открыто для учащихся.

"Школы должны быть открыты для детей постоянно, у детей должна быть возможность там заниматься в секциях, кружках, тем более – на базе тех больших образовательных комплексов, которые созданы в Москве", – заявил Бунимович.

Омбудсмен отметил, что и городу посильно создать пространство для детей, где они смогут развиваться и общаться после уроков. "Эта мера просто необходима. Школы, музеи, лектории, библиотеки, культурные центры должны быть открыты для детей, заинтересованы в них", – уверен он.

Полностью интервью с Евгением Бунимовичем читайте здесь.

В столице 1 июня стартовала программа летнего детского отдыха "Московская смена". В обсуждении приняли участие более 350 тысяч москвичей, дли которых такая программа особенно актуальна: многим родителям необходимо занять чем-то своих детей во время каникул. В рамках "Московской смены" для детей доступны городские лагеря, где их ждет активный развивающий отдых. Ребят готовят к олимпиадам по химии, физике и русскому языку. Кроме того, проходят спортивные мастер-классы с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Занятия в "смене" разработаны и для детей, испытывающих трудности в усвоении материала.

В городе разбиты и спортивные лагеря для юных москвичей. В них дети занимаются спортом и ходят на экскурсии по легендарным спортивным объектам столицы. Для детей всех льготных категорий доступны городские оздоровительные центры. Для школьников проводятся спартакиады, велопробеги, походы и другие активности. Все участники "Московской смены" обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием.

Добавим, что в целях безопасности в столичных школах в новом учебном году детям планируют раздавать светоотражающие значки и браслеты. Власти рассчитывают повысить детей на дорогах.

Никита Щуренков, Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева