Названы тематические направления выпускных сочинений в школах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Стали известны тематические направления, по которым выпускники напишут итоговые сочинения, сообщает сайт "Комсомольской правды".

2 декабря выпускники российских школ будут писать итоговое сочинение, которое обеспечит доступ к сдаче Единого государственного экзамена. Предложенные темы сочинений будут соответствовать направлениям: "Время", "Дом", "Любовь", "Путь" и "Год литературы".

В направлении "Время" школьникам предлагают осмыслить время как историческую и философскую категорию.

В разделе "Дом" от выпускников ждут рассуждений о соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего.

Тем, кому достанется "Любовь" должны написать о любви к родителям, окружающему миру, ее светлых и трагических сторонах.

В направлении "Путь" можно рассказать о своих дорожных впечатлениях или порассуждать о судьбе человека и выборе цели.

"Год литературы" – здесь составители перечня ждут от школьников широкого читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе.

Рособрнадзор утвердил 5 направлений итогового школьного сочинения

Конкретные темы сочинений выпускники узнают только за 15 минут до начала экзамена, который продлится 3 часа 55 минут.

В своих эссе школьникам нужно будет привести точку зрения и подкрепить ее цитатами из литературного произведения, причем, не обязательно из школьной программы. Работы должны соответствовать теме, иметь аргументацию, логику, также будет учитываться качество речи и грамотность.

Оценивать сочинение будут по системе зачет-незачет. А пересдать экзамен можно будет дважды – в феврале и в мае.

Напомним, впервые после пятилетнего перерыва выпускное сочинение в школах ввели в декабре прошлого года. В результате 95 процентов российских выпускников успешно сдали экзамен и были допущены к ЕГЭ. В Москве сочинение написали 51 912 учащихся, из них зачет получили 51 820 человек, что составляет 99,82 процента.

Кроме того, с прошлого года приемные комиссии российских университетов получили доступ к школьным сочинениям абитуриентов. Они оценивали тексты и ставили дополнительные баллы. Так, за хороший материал некоторые вузы начисляли поступающим до 10 дополнительных баллов.