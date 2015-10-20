Названы тематические направления выпускных сочинений в школах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Стали известны тематические направления, по которым выпускники напишут итоговые сочинения, сообщает сайт "Комсомольской правды".
2 декабря выпускники российских школ будут писать итоговое сочинение, которое обеспечит доступ к сдаче Единого государственного экзамена. Предложенные темы сочинений будут соответствовать направлениям: "Время", "Дом", "Любовь", "Путь" и "Год литературы".
В направлении "Время" школьникам предлагают осмыслить время как историческую и философскую категорию.
В разделе "Дом" от выпускников ждут рассуждений о соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего.
Тем, кому достанется "Любовь" должны написать о любви к родителям, окружающему миру, ее светлых и трагических сторонах.
В направлении "Путь" можно рассказать о своих дорожных впечатлениях или порассуждать о судьбе человека и выборе цели.
"Год литературы" – здесь составители перечня ждут от школьников широкого читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе.
Конкретные темы сочинений выпускники узнают только за 15 минут до начала экзамена, который продлится 3 часа 55 минут.
В своих эссе школьникам нужно будет привести точку зрения и подкрепить ее цитатами из литературного произведения, причем, не обязательно из школьной программы. Работы должны соответствовать теме, иметь аргументацию, логику, также будет учитываться качество речи и грамотность.
Оценивать сочинение будут по системе зачет-незачет. А пересдать экзамен можно будет дважды – в феврале и в мае.
Напомним, впервые после пятилетнего перерыва выпускное сочинение в школах ввели в декабре прошлого года. В результате 95 процентов российских выпускников успешно сдали экзамен и были допущены к ЕГЭ. В Москве сочинение написали 51 912 учащихся, из них зачет получили 51 820 человек, что составляет 99,82 процента.
Кроме того, с прошлого года приемные комиссии российских университетов получили доступ к школьным сочинениям абитуриентов. Они оценивали тексты и ставили дополнительные баллы. Так, за хороший материал некоторые вузы начисляли поступающим до 10 дополнительных баллов.