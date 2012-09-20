Форма поиска по сайту

20 сентября 2012, 17:36

Общество

Родителей – членов школьных советов отправят на курсы

Фото: ИТАР-ТАСС

Вузы с 1 октября начнут обучать родителей, которые являются членами управляющих школьных советов, на курсах повышения квалификации.

"Первого октября несколько вузов приступят к реализации программы обучения членов советов образовательных учреждений", – сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента образования Маргарита Русецкая.

На данный момент подобная программа разработана в трех столичных вузах – МПГУ, РГСУ и Педагогическом институте имени Шолохова.

До конца года планируется обучить более полутора тысяч родителей. Курсы для них будут бесплатными.

школы вузы

