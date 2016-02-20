Для школьников создали электронную систему учета нормативов ГТО

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

Электронную систему учета сдачи нормативов ГТО для школ – "ГТО Мастер", создали в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Московском институте открытого образования (МИОО).

Комплекс предназначен для школьных учителей физкультуры, подготовки к сдаче нормативов ГТО в Центрах тестирования и для специалистов этих центров.

"ГТО Мастер" автоматизирует процессы работы с информацией по комплексу ГТО, начиная от формирования возрастно-половых групп и соответствующих им тестов и нормативов и заканчивая ведением единой базы данных всех учеников и расчета их личных показателей. Программа снабжена 25 отчетными формами", – пояснили в институте.

Результаты заносятся в программу, освобождая преподавателей от бумажной работы, и мгновенно обрабатываются, выдавая на экран текущие показатели. Программное обеспечение не требует подключения к интернету и может работать с флешки.

"Благодаря новому автоматизированному комплексу учитель физкультуры всегда сможет видеть динамику и прогресс школьников в таблицах и наглядных диаграммах, проблемные стороны в их физической подготовленности и на основании этих данных корректировать образовательную программу для каждого конкретного ученика, выдавать автоматически рекомендации ученикам и их родителям", – добавили в МИОО.

Систему уже опробовали в нескольких образовательных организациях Москвы. В дальнейшем не исключено использование программы и в других регионах России.

Напомним, с марта 2014 года в соответствии с указом президента власти Москвы проводят активную работу по внедрению физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди жителей города. В минувшем году москвичи разных возрастов могли в тестовом режиме сдавать спортивные нормативы.