Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2016, 09:49

Общество

Для школьников создали электронную систему учета нормативов ГТО

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

Электронную систему учета сдачи нормативов ГТО для школ – "ГТО Мастер", создали в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Московском институте открытого образования (МИОО).

Комплекс предназначен для школьных учителей физкультуры, подготовки к сдаче нормативов ГТО в Центрах тестирования и для специалистов этих центров.

"ГТО Мастер" автоматизирует процессы работы с информацией по комплексу ГТО, начиная от формирования возрастно-половых групп и соответствующих им тестов и нормативов и заканчивая ведением единой базы данных всех учеников и расчета их личных показателей. Программа снабжена 25 отчетными формами", – пояснили в институте.

Результаты заносятся в программу, освобождая преподавателей от бумажной работы, и мгновенно обрабатываются, выдавая на экран текущие показатели. Программное обеспечение не требует подключения к интернету и может работать с флешки.

"Благодаря новому автоматизированному комплексу учитель физкультуры всегда сможет видеть динамику и прогресс школьников в таблицах и наглядных диаграммах, проблемные стороны в их физической подготовленности и на основании этих данных корректировать образовательную программу для каждого конкретного ученика, выдавать автоматически рекомендации ученикам и их родителям", – добавили в МИОО.

Систему уже опробовали в нескольких образовательных организациях Москвы. В дальнейшем не исключено использование программы и в других регионах России.

Напомним, с марта 2014 года в соответствии с указом президента власти Москвы проводят активную работу по внедрению физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди жителей города. В минувшем году москвичи разных возрастов могли в тестовом режиме сдавать спортивные нормативы.

Ссылки по теме


Сюжет: Образование в Москве
школы образование гто физкультура спортивные нормативы спорт

Главное

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика