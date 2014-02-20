Ученики 636 московских школ стали победителями олимпиад

Фото: ИТАР-ТАСС

Ученики 636 московских школ стали победителями и призерами олимпиад. При этом 15 школ дали победителей по десяти и более предметам.

В частности, число победителей олимпиад по физике выросло на 53 процента, благодаря межшкольным экспериментальным семинарам по этой дисциплине, сообщил на пресс-конференции руководитель центра педагогического мастерства департамента образования Москвы Иван Ященко.

Он добавил, что в Москве в этом году не вполне был удовлетворен спрос на участие в этапах Всероссийской олимпиады по английскому языку. Это связано с тем, что были установлены достаточно серьезные квоты. Кроме того, по его словам, к работе на олимпиаде привлекались не учителя, а независимые специалисты, количество которых ограничено.



При этом Ященко отметил, что в следующем году во Всероссийской олимпиаде по английскому языку смогут принять участие 1,5 тысячи московских школьников.

"Если в 2013 году в региональном этапе по английскому языку принимали участие 455 московских школьников, то в 2014 году их количество выросло до 725 человек", - рассказал он. - "Мы работаем над тем, чтобы в следующем году увеличить квоту на количество участников как минимум вдвое".