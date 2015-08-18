Уроки безопасных селфи пройдут в столичных школах

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С сентября в столичных школах начнут рассказывать о безопасных селфи. Об этом Агентству "Москва" сообщила временно исполняющая обязанности замначальника Управления организации деятельности участковых по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Москве Елена Каримова.

"Мы планируем проводить определенную работу в рамках тех профилактических мероприятий, которые мы проводим с несовершеннолетними, будем обращать на это внимание совместно с МЧС в рамках "уроков безопасности", которые мы систематически проводим", – сказала Каримова.

По ее словам, таких уроков безопасности за полгода проходит порядка 850 во всех школах города. Каримова отметила, что уже разработаны методические рекомендации по безопасному селфи.

"Мы будем подходить ко всему разумно, потому что запрет иногда может сыграть дурную шутку с детьми, может возыметь противоположных эффект", – добавила Каримова.

"Московский патруль": Созданы правила безопасности для съемки селфи

Дискуссия об опасности увлечения селфи развернулась после увеличения числа несчастных случаев, произошедших с людьми, пытавшимися сделать эффектные фотографии. Неделю назад при попытке снять автопортрет на цистерне грузового поезда погибла школьница 14 лет.

В мае этого года прогремела новость о том, что в Москве 21-летняя девушка выстрелила себе в голову и была тяжело ранена, пытаясь сфотографироваться с оружием. Москвичка на рабочем месте взяла пистолет, который оставил охранник фирмы, решила сделать селфи и нечаянно нажала на спусковой крючок.

В том же месяце ученик девятого класса в Подмосковье получил тяжелые травмы при попытке сделать селфи, забравшись на бетонные блоки. Подростка ударило током, после чего он упал с высоты и получил черепно-мозговую травму.

Чтобы обезопасить любителей "себяшек" в МВД были разработаны правила безопасной съемки селфи.