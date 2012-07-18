В Новой Москве построят образовательный "Центр будущего"

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В Новой Москве появится школа, которая должна задать вектор развития образования в России. По замыслу авторов проекта, учебное заведение станет достойным конкурентом на международной арене. К разработке концепции обучения привлекут лучших педагогов страны.

Школа будет охватывать все ступени среднего образования с 1 по 11-й классы. Дети из отдаленных регионов, успешно сдавшие вступительный экзамен, смогут учиться в новом центре бесплатно, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

В школе будущего будет сделан упор на углубленном изучении иностранных языков. Обойдется столь амбициозный проект в 3 миллиарда рублей. Однако, по мнению властей, такие вложения в подрастающее поколение оправданны.

«Мы уверены, что развитие негосударственного сектора - такая же важнейшая задача органа государственной власти, как развитие государственного сектора системы образования. Без этого не будет полноценной системы», - считает Исаак Калина, руководитель Департамента образования Москвы.