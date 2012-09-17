Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 15:29

Общество

В МГОУ обучат педагогов для школ приемных родителей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском государственном областном университете открылись курсы повышения квалификации по подготовке педагогов для школ приемных родителей. Занятия будут проходить с 17 по 21 сентября, сообщается на сайте министерства образования Московской области.

В первый учебный день собравшихся напутствовали министр образования Московской области, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Лидия Антонова и начальник отдела развития деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних министерства образования и науки РФ, кандидат юридических наук Алла Дзугаева.

В рамках недельной образовательной программы специалисты, которым впоследствии предстоит готовить мам и пап к усыновлению малышей, будут работать по группам. Курсы также подразумевают презентацию программы тренинга для замещающих родителей.

