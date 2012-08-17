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Общество

17 августа 2012, 12:41

В столице созданы комиссии по оценке готовности школ и детсадов

школы образование департамент образования Москвы ремонт

ИТАР-ТАСС

Комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году созданы в каждом округе Москвы, информирует пресс-служба столичного департамента образования.

"В состав каждой комиссии обязательно входит представитель родительской общественности от образовательного учреждения, без подписи которого невозможен прием учреждения к новому учебному году", - заявил начальник Городской дирекции по эксплуатации, движению и учету основных фондов Департамента образования Сергей Михайлов.

Как отмечается в сообщении, в состав этих комиссий войдут также представители префектур, окружных управлений образования, окружных дирекций, представители Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 27 миллиардов рублей. До 25 августа капитальный ремонт должен быть завершен в 217 учебных заведениях, текущий ремонт - в 230 школах и детсадах.

Кроме того, после завершения ремонта в общеобразовательных учреждениях столицы проверят качество воды и вредные примеси в воздухе.

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