В топ-500 лучших российских школ вошли 139 московских

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

139 столичных школ вошли в рейтинг 500 лучших средних учебных заведений России, составленный Московским центром непрерывного математического образования.

На первом месте петербургский "Президентский физико-математический лицей №239", на втором – саранский "Республиканский центр для одаренных детей", на третьем – центр образования "Пятьдесят седьмая школа", Москва. В первой десятке рейтинга столичные школы занимают места с 3-го по 10-е. Полный список можно посмотреть тут.

Основные принципы составления рейтинга – учет приоритетных целей и задач системы образования, а также открытость, прозрачность и преемственность методик.

Для включения в перечень рассматривались школы, имеющие хотя бы одного победителя или призера регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года.

Затем по каждой из таких школ, формировались рейтинговые баллы по итогам ОГЭ 2015 года и по итогам олимпиады. Также учитывалось наличие конкурсного набора при приеме в школу.

Рейтинговый балл школы вычисляется так: баллы по параметру "ОГЭ" и баллы по параметру "Олимпиада" складываются с учетом нормирования, а потом результат умножается на коэффициент конкурсного набора.

В июне этого года агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг 200 лучших российских школ, половина из которых находятся в Москве. Перечень школ эксперты составляли, опираясь на архивы университетов двадцати сильнейших ВУЗов России. Чем больше выпускников школы поступило в престижный университет – тем выше ее место в рейтинге.

Недавно m24.ru сообщало, что МГУ поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге вузов. Оценка образовательной деятельности выросла с 55,9 балла до 75,4 балла, что позволило МГУ подняться на 24 место по этому показателю.

Оценка "Исследования" выросла с 42,1 балла до 66,7 балла, "Доходы от бизнеса" – с 78,5 балла до 95,7 балла, "Интернационализация" изменилась незначительно – с 78,5 балла до 57,8 балла.

Всего в этом году было ранжировано 800 университетов, что в два раза больше, чем в прошлом.