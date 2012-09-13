Московский фестиваль "Серебро Рождества…" приглашает участников

фото: ИТАР-ТАСС

В Москве стартовал второй ежегодный фестиваль "Серебро Рождества…", призванный возродить культурные и семейные ценности, а также привлечь внимание к традиционному религиозному празднику. Принять участие в мероприятии могут воспитанники детсадов, школьники, читатели столичных библиотек, а также ребята из других городов и регионов, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

В качестве организаторов фестиваля выступили Творческий Рождественский Центр для детей и молодежи "Пастушок" и центральная городская юношеская библиотека имени М.А. Светлова.

Жюри подведет итоги конкурса по пяти номинациям "Рисунок", "Поделка", "Литературное творчество", "Музыкальное творчество", "Компьютерная презентация". Обязательным условием является приверженность рождественской тематике.

Заявки принимаются до 20 декабря. Для участия необходимо прислать свою работу на электронную почту организаторов мероприятия: svetlovka_biblio@inbox.ru.



Награждение победителей состоится в январе следующего года.

Добавим, что по итогам прошлого года в фестивале приняли участие дети и подростки из десяти российских городов, прислав 87 конкурсных работ.