В Новой Москве в марте откроют два детских сада и школу

Фото: М24.ru/Евгения Смолянская

До конца марта в Новой Москве откроют два детских сада и школу, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Детские сады строят инвесторы. Один из них расположен в жилом комплексе "Новое Бутово" в деревне Язово. Он рассчитан на 350 детей. Второй находится в жилом комплексе "Николин Парк", вблизи деревни Николо-Хованское, он примет 100 малышей.

Школу откроют в микрорайоне "Первый Московский город парк" в городском поселении Московский. Там смогут учиться 600 человек.

Глава департамента добавил, что в этом году уже сдан один детский сад – в Троицке. Его построили на средства бюджета Москвы, и рассчитан он на 125 мест. Социальные объекты, по его словам, в Новой Москве строятся строго по плану.

Сколько социальных объектов построят в Москве до 2016 года

Напомним, всего в 2015 году на новых территориях столицы будет введено 18 детских садов, 12 из которых построят инвесторы. В общей сложности они рассчитаны на 2880 мест. Еще шесть дошкольных учреждений построят за счет бюджета города.

Ранее сообщалось, что за счет частных инвесторов на территории Москвы строится треть школ и детских садов. "Их судьба в дальнейшем различна: часть из них остается в собственности инвесторов – там появляются частные детские сады и школы. Но большинство передаются безвозмездно городу. И здесь мы организуем обычные городские школы, детские сады без каких-либо дополнительных условий", – отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад, построенные в составе жилого комплекса в Новой Москве. Трехэтажный детский сад в поселении Московский площадью 4,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 220 воспитанников. В садике есть групповые помещения с игровыми и спальными зонами, зал для музыкального творчества, кабинеты дополнительного образования, спортзал и бассейн.

Здание полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, садик оснащен компьютерами, ноутбуками, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, видеокамерами и фотоаппаратами.

В то же время школа площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитан на 600 учащихся. Помимо классных комнат в школе имеются спальни для групп продленного дня, хореографический, спортивные и актовый залы, библиотека, медблок, мастерские для трудовых занятий и школьный стадион.