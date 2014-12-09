Как это работает: управляющий совет при школе

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В начале нулевых в российских школах начали работать управляющие советы - коллегиальные органы государственно-общественного управления. Школы столицы одними из первых начали применять на практике новую модель организаций. О том, как советы работают сегодня и что они могут изменить в работе школы - читайте в нашем материале
Как появились
Первые управляющие советы появились в России в начале 2000-х по инициативе советника министра образования РФ, директора московской школы №1060 Анатолия Пинского.
В это время в стране начиналась реформа образования. Институт развития образования РАО изучил ситуацию в сфере управления школ. Исследователи пришли к выводу, что в российских школах существует не меньше десятка разных управляющих общественных организаций: попечительских советов, родительских комитетов и разнообразных коллегий.
Власти решили применить опыт Германии, Австрии, Шотландии и других европейских стран и создать модель органа государственно-общественного управления, единого для всех российских школ. Объединение получило название управляющего совета.
Мнение экспертаГосударственно-общественное управление школ в России имеет долгую историю: попечительские советы при образовательных учреждениях существовали еще в дореволюционной России.
В начале 2000-х было принято решение унифицировать школьные общественные управляющие организации, определить их полномочия и сформулировать правовые основы их работы. В 2004 году в 8 российских городах и регионах, в том числе, в Москве начали работать первые управляющие советы при школах.
Как работают
Деятельность управляющих советов при школах регулируется четырьмя главными документами: законом "Об образовании в Российской Федерации", школьным уставом, положением об управляющем совете и регламентом работы управляющего совета.
Закон об образовании определяет совет как коллегиальный орган управления. Это значит, что учителя, старшие школьники, родители и представители общественности с помощью совета могут участвовать в управлении школой и предлагать или оспаривать изменения в ее работе.
При этом федеральный закон не обязывает школьные органы общественного управления работать по единой схеме. Каждая школа может сама продумывать, как часто проводить заседания, какие вопросы обсуждать на встречах и как воплощать в жизнь решения органа.
Мнение экспертаВ законе об образовании говорится, что управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоначалие реализуется в работе директора школы. А коллегиальность – как раз в работе управляющего совета.
В статье 26 "Закона об образовании" сформулированы основные принципы работы объединения. Частности – структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию – определяет сама школа, точнее, ее устав.
В управляющий совет входят учителя, другие работники образовательного учреждения (например, завхоз или бухгалтер), родители и ученики.
Директор школы и представитель учредителя, то есть окружного управления образованием или департамента образования, являются членами совета по должности. Другими словами, в число участников их выбирать не нужно - они работают в совете по умолчанию.
Кроме того, в совете могут работать так называемые кооптированные члены, то есть участники, которые принимаются в состав органа без дополнительных выборов. Обычно это представители вузов и различных предприятий, депутаты Мосгордумы и выпускники.
Мнение экспертаВ работе нашего управляющего совета принимают участие и старшие школьники. Конечно, есть вопросы, которые мы с детьми не обсуждаем. Например, зарплата учителей – думаю, это было бы непедагогично . Но в принятии многих важных для школы решений ребята участвуют. Так, недавно, мы решили войти в юниор-лигу КВН, и наша команда уже несколько раз выступала в клубе.
Орган решает все важные для школы вопросы.
По данным Высшей школы экономики, в средние образовательные учреждения ежегодно поступает до 150 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Поэтому распределение финансов является одной из важных задач работы совета. Но, конечно, далеко не единственной.
В частности, совет устанавливает режим занятий, в том числе продолжительность учебной недели.
Орган наделен правом выбирать "школьный компонент" программы, то есть ее вариативную часть, утверждать программу развития школы, решать вопросы, связанные с питанием, формой, безопасностью и здоровьем детей. Также совет определяет профили обучения в старшей школе и выбирает учебники из числа допущенных министерством образования.
Кроме того, орган рассматривает жалобы и заявления школьников и их законных представителей - родителей.
Своим решением совет может исключить ученика из школы, ходатайствовать перед учредителем о расторжении трудового договора с учителем, директором или любым другим работником школы, внести учредителю предложение о поощрении работников и директора и многое другое.
Мнение экспертаПеред каждым заседанием совета формируется повестка дня. По ней на заседании проходит голосование.
Если это неконфликтная ситуация, например, введение занятия по шахматам, решение может быть сразу принято и применено. Если проблема более серьезная, такая, как утверждение школьной формы, то после принятия решения мы проводим еще и публичные слушания. На них проголосовать может каждый родитель.
Как обратиться с предложением или войти в состав совета
Связаться с управляющим советом, как правило, можно через специальный раздел на сайте школы. Кроме того, обычно в каждом образовательном учреждении есть стенд с информацией о работе органа и контактами его представителей.
В управляющий совет можно обращаться по вопросам:
- введения или изменения школьной формы;
- школьного питания;
- расписания занятий и работы группы продленного дня;
- расходования школой внебюджетных средств;
- выбора учебников, "школьного компонента" программы и профилей обучения;
- проведения мероприятий
- любых возникающих в школе конфликтов.
Избираться в члены управляющего совета можно только после того, как вашу кандидатуру одобрят в структуре, от которой вы выдвигаетесь. Кандидатуры родителей обычно утверждают на классных родительских собраниях. После этого на заседании совета проходит голосование.
Мнение экспертаДумаю, в состав совета современной школы обязательно должны входить эксперты в разных областях: юристы, экономисты, врачи, ученые и так далее. Совет подчас сталкивается с непростыми задачами, для решения которых нужны глубокие профессиональные знания и опыт.
Еще важно, чтобы в работе всех таких школьных организаций участвовали папы. Обычно вся забота о школьном образовании ребенка ложится на плечи матери. Чтобы избежать преобладания мам в совете, мы для них создали специальный орган - школьный родительский комитет. А в управляющем совете у нас только папы.
Елена Тимофеева