Как это работает: управляющий совет при школе

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В начале нулевых в российских школах начали работать управляющие советы - коллегиальные органы государственно-общественного управления. Школы столицы одними из первых начали применять на практике новую модель организаций. О том, как советы работают сегодня и что они могут изменить в работе школы - читайте в нашем материале

Как появились



Первые управляющие советы появились в России в начале 2000-х по инициативе советника министра образования РФ, директора московской школы №1060 Анатолия Пинского.

В это время в стране начиналась реформа образования. Институт развития образования РАО изучил ситуацию в сфере управления школ. Исследователи пришли к выводу, что в российских школах существует не меньше десятка разных управляющих общественных организаций: попечительских советов, родительских комитетов и разнообразных коллегий.

Власти решили применить опыт Германии, Австрии, Шотландии и других европейских стран и создать модель органа государственно-общественного управления, единого для всех российских школ. Объединение получило название управляющего совета.

Мнение эксперта Государственно-общественное управление школ в России имеет долгую историю: попечительские советы при образовательных учреждениях существовали еще в дореволюционной России. Государственно-общественное управление школ в России имеет долгую историю: попечительские советы при образовательных учреждениях существовали еще в дореволюционной России. В начале 2000-х было принято решение унифицировать школьные общественные управляющие организации, определить их полномочия и сформулировать правовые основы их работы. В 2004 году в 8 российских городах и регионах, в том числе, в Москве начали работать первые управляющие советы при школах.

Елена Шимутина директор Института развития государственно-общественного управления образованием

Как работают

Деятельность управляющих советов при школах регулируется четырьмя главными документами: законом "Об образовании в Российской Федерации", школьным уставом, положением об управляющем совете и регламентом работы управляющего совета.

Закон об образовании определяет совет как коллегиальный орган управления. Это значит, что учителя, старшие школьники, родители и представители общественности с помощью совета могут участвовать в управлении школой и предлагать или оспаривать изменения в ее работе.

При этом федеральный закон не обязывает школьные органы общественного управления работать по единой схеме. Каждая школа может сама продумывать, как часто проводить заседания, какие вопросы обсуждать на встречах и как воплощать в жизнь решения органа.

Мнение эксперта В законе об образовании говорится, что управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В законе об образовании говорится, что управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоначалие реализуется в работе директора школы. А коллегиальность – как раз в работе управляющего совета. В статье 26 "Закона об образовании" сформулированы основные принципы работы объединения. Частности – структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию – определяет сама школа, точнее, ее устав.

Елена Шимутина директор Института развития государственно-общественного управления образованием



В управляющий совет входят учителя, другие работники образовательного учреждения (например, завхоз или бухгалтер), родители и ученики.

Директор школы и представитель учредителя, то есть окружного управления образованием или департамента образования, являются членами совета по должности. Другими словами, в число участников их выбирать не нужно - они работают в совете по умолчанию.

Кроме того, в совете могут работать так называемые кооптированные члены, то есть участники, которые принимаются в состав органа без дополнительных выборов. Обычно это представители вузов и различных предприятий, депутаты Мосгордумы и выпускники.

Мнение эксперта В работе нашего управляющего совета принимают участие и старшие школьники. Конечно, есть вопросы, которые мы с детьми не обсуждаем. Например, зарплата учителей – думаю, это было бы непедагогично . Но в принятии многих важных для школы решений ребята участвуют. Так, недавно, мы решили войти в юниор-лигу КВН, и наша команда уже несколько раз выступала в клубе.

Светлана Ершова директор ГБОУ СОШ №1494 В работе нашего управляющего совета принимают участие и старшие школьники. Конечно, есть вопросы, которые мы с детьми не обсуждаем. Например, зарплата учителей – думаю, это было бы непедагогично . Но в принятии многих важных для школы решений ребята участвуют. Так, недавно, мы решили войти в юниор-лигу КВН, и наша команда уже несколько раз выступала в клубе.



Орган решает все важные для школы вопросы.

По данным Высшей школы экономики, в средние образовательные учреждения ежегодно поступает до 150 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Поэтому распределение финансов является одной из важных задач работы совета. Но, конечно, далеко не единственной.

В частности, совет устанавливает режим занятий, в том числе продолжительность учебной недели.

Орган наделен правом выбирать "школьный компонент" программы, то есть ее вариативную часть, утверждать программу развития школы, решать вопросы, связанные с питанием, формой, безопасностью и здоровьем детей. Также совет определяет профили обучения в старшей школе и выбирает учебники из числа допущенных министерством образования.

Кроме того, орган рассматривает жалобы и заявления школьников и их законных представителей - родителей.

Своим решением совет может исключить ученика из школы, ходатайствовать перед учредителем о расторжении трудового договора с учителем, директором или любым другим работником школы, внести учредителю предложение о поощрении работников и директора и многое другое.

Мнение эксперта Перед каждым заседанием совета формируется повестка дня. По ней на заседании проходит голосование. Перед каждым заседанием совета формируется повестка дня. По ней на заседании проходит голосование. Если это неконфликтная ситуация, например, введение занятия по шахматам, решение может быть сразу принято и применено. Если проблема более серьезная, такая, как утверждение школьной формы, то после принятия решения мы проводим еще и публичные слушания. На них проголосовать может каждый родитель.

Светлана Ершова директор ГБОУ СОШ №1494

Как обратиться с предложением или войти в состав совета

Связаться с управляющим советом, как правило, можно через специальный раздел на сайте школы. Кроме того, обычно в каждом образовательном учреждении есть стенд с информацией о работе органа и контактами его представителей.

В управляющий совет можно обращаться по вопросам:

введения или изменения школьной формы;

школьного питания;

расписания занятий и работы группы продленного дня;

расходования школой внебюджетных средств;

выбора учебников, "школьного компонента" программы и профилей обучения;

проведения мероприятий

любых возникающих в школе конфликтов.

Мнение эксперта Думаю, в состав совета современной школы обязательно должны входить эксперты в разных областях: юристы, экономисты, врачи, ученые и так далее. Совет подчас сталкивается с непростыми задачами, для решения которых нужны глубокие профессиональные знания и опыт. Думаю, в состав совета современной школы обязательно должны входить эксперты в разных областях: юристы, экономисты, врачи, ученые и так далее. Совет подчас сталкивается с непростыми задачами, для решения которых нужны глубокие профессиональные знания и опыт. Еще важно, чтобы в работе всех таких школьных организаций участвовали папы. Обычно вся забота о школьном образовании ребенка ложится на плечи матери. Чтобы избежать преобладания мам в совете, мы для них создали специальный орган - школьный родительский комитет. А в управляющем совете у нас только папы.

Ольга Круглова директор ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1259

Избираться в члены управляющего совета можно только после того, как вашу кандидатуру одобрят в структуре, от которой вы выдвигаетесь. Кандидатуры родителей обычно утверждают на классных родительских собраниях. После этого на заседании совета проходит голосование.

Елена Тимофеева