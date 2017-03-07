Форма поиска по сайту

07 марта 2017, 14:21

Общество

Начальная школа со спортивным блоком появится в Пресненском районе столицы

Фото: archsovet.msk.ru

Блок начальных классов со спортзоной построят около школы № 2055, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Трехэтажное здание появится на улице Подвойского, оно будет иметь форму буквы Г. Обучаться в школе будут 300 детей.

Кроме учебных классов, в здании разместят библиотеку с медиатекой и спортивный блок со студией хореографии.

В спортзоне расположат универсальные площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, а также игровую площадку с теневым навесом. Помимо этого, в спортблоке установят тренажеры, обустроят беговую дорожку, полосу препятствий и место для прыжков. Все помещения сделают доступными для маломобильных людей.

Здание облицуют светлыми плитами и цветными вставками между окнами красно-желтых цветов.

Новые школы построят еще в двух столичных районах.

Четырехэтажная школа на 550 учеников появится на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. В здании предусмотрены основной спортивный зал, малый спортивный зал, студия хореографии, а также зрительный зал на 330 мест.

Школу построят также на Производственной улице в Солнцеве. Она будет рассчитана на 825 мест.

В первом блоке оборудуют учебные классы, кабинеты начальной и средней школы, а также комнаты отдыха. Первый этаж второго блока займут помещения столовой и кухни, медицинские кабинеты и мастерские. На втором этаже расположатся три спортзала, а на третьем − зрительный зал на 535 мест. Верхний этаж отведут под библиотеку.

