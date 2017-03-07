Начальная школа со спортивным блоком появится в Пресненском районе столицы

Фото: archsovet.msk.ru
Блок начальных классов со спортзоной построят около школы № 2055, сообщает Стройкомплекс Москвы.
Трехэтажное здание появится на улице Подвойского, оно будет иметь форму буквы Г. Обучаться в школе будут 300 детей.
Кроме учебных классов, в здании разместят библиотеку с медиатекой и спортивный блок со студией хореографии.
В спортзоне расположат универсальные площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, а также игровую площадку с теневым навесом. Помимо этого, в спортблоке установят тренажеры, обустроят беговую дорожку, полосу препятствий и место для прыжков. Все помещения сделают доступными для маломобильных людей.
Здание облицуют светлыми плитами и цветными вставками между окнами красно-желтых цветов.
Четырехэтажная школа на 550 учеников появится на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. В здании предусмотрены основной спортивный зал, малый спортивный зал, студия хореографии, а также зрительный зал на 330 мест.
Школу построят также на Производственной улице в Солнцеве. Она будет рассчитана на 825 мест.
В первом блоке оборудуют учебные классы, кабинеты начальной и средней школы, а также комнаты отдыха. Первый этаж второго блока займут помещения столовой и кухни, медицинские кабинеты и мастерские. На втором этаже расположатся три спортзала, а на третьем − зрительный зал на 535 мест. Верхний этаж отведут под библиотеку.