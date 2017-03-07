Начальная школа со спортивным блоком появится в Пресненском районе столицы

Блок начальных классов со спортзоной построят около школы № 2055, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Трехэтажное здание появится на улице Подвойского, оно будет иметь форму буквы Г. Обучаться в школе будут 300 детей.

Кроме учебных классов, в здании разместят библиотеку с медиатекой и спортивный блок со студией хореографии.

В спортзоне расположат универсальные площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, а также игровую площадку с теневым навесом. Помимо этого, в спортблоке установят тренажеры, обустроят беговую дорожку, полосу препятствий и место для прыжков. Все помещения сделают доступными для маломобильных людей.

Здание облицуют светлыми плитами и цветными вставками между окнами красно-желтых цветов.