Родители учеников в ЮАО против объединения школ №838 и №463

Родители учеников южного округа Москвы протестуют против объединения школ №838 и №463. С предложением о слиянии выступило руководство учреждений. Эта мера должна "разгрузить" переполненную школу №463

В Южном округе столицы родители учеников школы №463 выступают против объединения учреждения со школой №838. Они обеспокоены возможным изменением образовательной программы.



Сейчас школа №463 является одной из лучших в районе. Математике и физике ребят обучают преподаватели МГУ и МФТИ.

Кроме того, встает территориальный вопрос, так как школы находятся на достаточно удаленном расстоянии друг от друга, а между ними расположена автомобильная дорога. Некоторым родителям будет просто неудобно водить свое чадо в новую школу.

Как выяснилось, с инициативой о слиянии выступили директора образовательных учреждений, отметив, что это поможет "разгрузить" переполненную школу №463.

Начальник Южного окружного управления образования Нина Минько подчеркнула, что без согласия родителей речи об объединении школ быть не может. "Нужно, чтобы окружное управление образования имело два документа: протокол общего собрания трудового коллектива и решение управляющего совета образовательного учреждения", - подчеркнула Минько.