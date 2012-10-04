Замдиректора московской школы подозревают в развращении подростка

Лишение свободы на 5 лет и права работать в школе до 10 лет грозит заместителю директора школы № 531 за развращение подростка



Заместителя директора московской школы № 531 подозревают в педофилии.

Задержать 30-летнего мужчину удалось только после того, как о происходящем узнала мать жертвы. Она написала заявление в полицию.

По версии следствия, с мая по июль 2012 года Белов, находясь в своей квартире, расположенной в Москве на Севастопольском проспекте, совершал в отношении 15-летнего подростка действия сексуального характера, сообщает Следственный комитет РФ.

Оперативникам удалось собрать множество улик, доказывающих преступную деятельность Белова. Речь идет о переписке мужчины с подростком, которая велась в соцсети и откровенных фотографиях.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ярослав Белов уже написал явку с повинной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права работать в школе на срок до десяти лет.