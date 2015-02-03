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Общество

03 февраля 2015, 12:51

В столице появилось 700 многопрофильных школ - Калина

школы образование Исаак Калина семейная и молодёжная политика профильные классы

Фото: M24.ru

В Москве создано 696 крупных многопрофильных школ в ходе программы "Столичное образование". Об этом журналистам сообщил глава департамента образования Исаак Калина.

По его словам, 56% московских школ реализуют от трех до семи программ профильного образования. Кроме того, организовано профильное обучение 1308 старшеклассников на базе 7 федеральных вузов:

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  • Московский инженерно-физический институт (МИФИ);
  • Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ);
  • Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);
  • Высшая школа экономики (ВШЭ);
  • Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ);
  • Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова;
  • Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

В этом году, по словам Калины, в департамент образования обратились ректора ведущих вузов с целью расширить работу со школами. До этого они сотрудничали только по одному профилю.

"Около физиков должны быть биологи, химики и даже философы. Сейчас такой пример подает научный центр имени Курчатова. Именно они начали курировать школу с разными профилями. Теперь и МФТИ, и МИФИ, и Бауманка ведут переговоры, чтобы пойти по этому пути", - отметил Калина.

Он добавил, что в 2015 году появится количество медицинских классов. Этот профиль свяжет школы, вузы и клиники. Кроме того, 70 школ открыли кадетские классы.

Инновации в школах Москвы

Напомним, в профильные школы при вузах можно будет поступить с 9 класса. В настоящее время проект распространяется только на учащихся 10-11 классов. Кроме того, что в пилотный проект будут включены вузы, находящиеся в ведении Москвы (сейчас участвуют только федеральные вузы).

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Сюжет: Образование в Москве

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