Финансирование столичных школ увеличилось в полтора раза

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Финансирование столичных школ увеличилось в 1,5 раза, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы во вторник. По его словам, изменились не только объемы финансирования школ, но и сама система финансирования и оплаты труда.
В 2014 году общая сумма грантов мэра Москвы лучшим образовательным организациям была увеличена на 300 миллионов рублей – с 750 миллионов до 1,05 миллиарда рублей. Выросла и средняя ежемесячная зарплата учителей – до 70,2 тысяч рублей. По сравнению с 2010 годом, зарплата увеличилась на 79%.
В августе 2014 года мэр наградил лучших педагогов почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы". Кроме того, лучшим педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам учреждений образования в 2014 году вручили 200 премий правительства Москвы по 100 тысяч рублей.
"Сегодня и благополучие школы, и благополучие учителя зависит от учащихся, от их количества и качества обучения", - передает слова мэра корреспондент M24.ru.
Собянин добавил, что в школе введена система самоуправления, созданы управляющие советы, которые состоят из учителей, учащихся и преподавателей. "Эти советы наделены серьезными правами по развитию школы и, в том числе, поощрению работы учителей и педагогов", - сказал мэр Москвы.
Как ранее сообщало M24.ru, власти города проверят рациональность расхода средств, выделенных из бюджета на благоустройство городских школ. Пристальное внимание уделят всем объектам благоустройства, которые включены в план работ на 2015 год.
По словам главы ведомства Исаака Калины, вопросы планового благоустройства территорий школ требуют особого контроля. Префектуры начали заниматься благоустройством несколько лет назад. При этом за рациональное и эффективное использование средств должны отвечать не только префектуры, но и директора школ, а также Городская дирекция.
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"Я посмотрел списки территорий школ, и кое-где складывается впечатление, что на некоторые объекты средства выделялись два-три года назад. Это деньги города, и недопустимо, чтобы финансирование одних и тех же работ дублировалось. Прошлогодние объезды в августе показали, что в городе еще есть территории, где необходимо проведение благоустроительных работ. И ответственность директоров школ состоит в том, чтобы в планы благоустройства были включены только те территории, которые в этом нуждаются", - подчеркнул Исаак Калина.
Работа школ по благоустройству территорий в текущем году должна осуществляться с учетом включения в окружную программу благоустройства и тех работ, которые запланированы школами самостоятельно за счет выделенной субсидии. Контролировать работы должна Городская дирекция.