Финансирование столичных школ увеличилось в полтора раза

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Финансирование столичных школ увеличилось в 1,5 раза, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы во вторник. По его словам, изменились не только объемы финансирования школ, но и сама система финансирования и оплаты труда.

В 2014 году общая сумма грантов мэра Москвы лучшим образовательным организациям была увеличена на 300 миллионов рублей – с 750 миллионов до 1,05 миллиарда рублей. Выросла и средняя ежемесячная зарплата учителей – до 70,2 тысяч рублей. По сравнению с 2010 годом, зарплата увеличилась на 79%.

В августе 2014 года мэр наградил лучших педагогов почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы". Кроме того, лучшим педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам учреждений образования в 2014 году вручили 200 премий правительства Москвы по 100 тысяч рублей.

"Сегодня и благополучие школы, и благополучие учителя зависит от учащихся, от их количества и качества обучения", - передает слова мэра корреспондент M24.ru.

Собянин добавил, что в школе введена система самоуправления, созданы управляющие советы, которые состоят из учителей, учащихся и преподавателей. "Эти советы наделены серьезными правами по развитию школы и, в том числе, поощрению работы учителей и педагогов", - сказал мэр Москвы.

Как работает управляющий совет при школе

Как ранее сообщало M24.ru, власти города проверят рациональность расхода средств, выделенных из бюджета на благоустройство городских школ. Пристальное внимание уделят всем объектам благоустройства, которые включены в план работ на 2015 год.

По словам главы ведомства Исаака Калины, вопросы планового благоустройства территорий школ требуют особого контроля. Префектуры начали заниматься благоустройством несколько лет назад. При этом за рациональное и эффективное использование средств должны отвечать не только префектуры, но и директора школ, а также Городская дирекция.

"Я посмотрел списки территорий школ, и кое-где складывается впечатление, что на некоторые объекты средства выделялись два-три года назад. Это деньги города, и недопустимо, чтобы финансирование одних и тех же работ дублировалось. Прошлогодние объезды в августе показали, что в городе еще есть территории, где необходимо проведение благоустроительных работ. И ответственность директоров школ состоит в том, чтобы в планы благоустройства были включены только те территории, которые в этом нуждаются", - подчеркнул Исаак Калина.

Работа школ по благоустройству территорий в текущем году должна осуществляться с учетом включения в окружную программу благоустройства и тех работ, которые запланированы школами самостоятельно за счет выделенной субсидии. Контролировать работы должна Городская дирекция.