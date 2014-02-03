Неизвестный открыл огонь в школе № 263 на северо-востоке Москвы

Неизвестный открыл огонь в школе на северо-востоке Москвы.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе УВД по СВАО, мужчина зашел с винтовкой в школу №263 на Отрадной улице и выстрелил в охранника. Состояние сотрудника ЧОП пока неизвестно.

Между тем канал "Москва 24" сообщает, что нападавший (по предварительным данным, отец одного из учеников), взял в заложники учащихся 10-го класса.

На место прибыл вертолет МЧС, территорию учебного заведения в радиусе 100 метров оцепили сотрудники ДПС. Как сообщают очевидцы, рядом со школой дежурят пять машин "скорой помощи".