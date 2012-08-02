В День знаний первоклассникам расскажут о героях войны 1812 года

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В День знаний для московских первоклассников проведут не только торжественные линейки, но и уроки мужества. В 2012 году на этих уроках новоиспеченным школьникам расскажут о героях Отечественной войны 1812 года.

Как сообщается на сайте московского департамента образования, урок мужества носит название "От героев былых времен…" Он приурочен к 200-летней годовщине победы над наполеоновской армией.

Методические рекомендации по проведению уроков мужества опубликованы в тематическом сборнике 6 номера журнала "Вестник московского образования". Эти рекомендации разосланы в общеобразовательные учреждения города, также их можно скачать на сайте департамента образования.

Напомним, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году администрация Москвы выделила во втором полугодии более 27 миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году московскими первоклассниками станут около 848 тысяч детей.