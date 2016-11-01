Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 10:25

Общество

Четыре школы в ТиНАО реконструируют за два года

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Четыре школы в поселениях Троицкого и Новомосковского округа реконструируют в 2017–2018 годах. Об этом заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Речь идет о школе № 2062 в поселении Новофедоровское, № 2066 – во Внуковском, школе № 2075 – в Краснопахорском и № 2079 – в поселении Рязановское.

На каждый объект потребуется от 700 до 800 миллионов рублей. Жидкин пояснил, что работы проведут за счет городского бюджета. Реконструкция полностью изменит внешний вид зданий и вместимость школ.

По его словам, планируется не только обновить существующие здания, но и построить новые корпуса. В реконструированных учебных заведениях смогут заниматься от 250 до 350 школьников.

Ранее Жидкин сообщал, что столичные власти планируют построить в ТиНАО четыре школы на 5075 учащихся, 11 детских садов на 2380 мест и поликлинику на 320 посещений в смену. С 1 июля 2012 года там уже открыли 24 детских сада, девять школ и семь поликлиник.
школы реконструкция ТиНАО строительство и реконструкция

