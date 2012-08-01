Столичные школы проверят на качество воды и воздуха

ИТАР-ТАСС

После завершения ремонта в общеобразовательных учреждениях Москвы проверят качество воды и вредные примеси в воздухе, сообщает

РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. В школах и детских садах, построенных в этом году, проведут исследования на содержание аммиака.

Решение о проверке было принято в ходе заседания с подрядчиками выполнения ремонтных работ, прошедшего в Департаменте образования Москвы. Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Дина Синякова подчеркнула, что по завершении ремонта подрядчики должны представить итоги лабораторных исследований.

Как сообщил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 27 миллиардов рублей. До 25 августа капитальный ремонт должен быть завершен в 217 учебных заведениях, текущий ремонт – в 230 школах и детсадах. К концу года в строй введут 76 новых дошкольных учреждений и 20 новых школ.