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Общество

01 августа 2012, 13:15

Требованиям пожарной безопасности не соответствуют 20% школ

школы образование пожарная безопасность

ИТАР-ТАСС

20% общеобразовательных учреждений столицы не соответствуют требованиям пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления государственной надзорной деятельности главного управления МЧС по Москве Алексея Котта.

"В настоящий момент проверено и принято 3,388 тысячи образовательных учреждений, 922 учреждения, или 21%, от общего количества не приняты", - сказал Котт.

Он отметил, что одно из основных нарушений – неисправность системы оповещения, отсутствие первичных средств пожаротушения и загромождение путей эвакуации.

После ремонта и устранения нарушений требований пожарной безопасности будет проведена еще одна проверка.

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