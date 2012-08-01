Начинается прием в школу детей, прописанных в соседних районах

С 1 августа московские школы принимают к зачислению первоклашек, прописанных в соседних районах. До этого года по новому закону учебные заведения принимали детей, закрепленных за школой по месту жительства

Ровно за месяц до начала нового учебного года в российских школах начинается прием в первые классы ребят, не зарегистрированных на закрепленной за учебным заведением территории, информирует ИТАР-ТАСС.

"Вы можете прийти в любую школу после 1 августа. Если там остались вакантные места, то вам их предоставят. Если желающих больше, чем этих мест, то школа предложит пройти определенные вступительные испытания, что, по-моему, естественно. Если ребенок пройдет эти испытания, он будет учиться в этой школе", - заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Для этого необходимо подать соответствующие документы: свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, для иностранных граждан - документ о праве пребывания в России.

Власти считают, что подобные правила не приведут к возникновению коррупционной составляющей в сфере школьного образования. Те, кто живет рядом со школой, имеют приоритет при поступлении в первый класс. Если же в учебном заведении останутся свободные места для первоклашек, то заявление на поступление могут подать и не имеющие регистрацию на закрепленной за данной школой территории.

Напомним, столичными первоклассниками в этом году станут около 848 тысяч детей.