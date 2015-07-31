Левитин предложил сделать "плавающей" дату начала учебного года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Помощник президента России Игорь Левитин предложил перенести традиционное начало учебного года с 1 сентября на более поздний срок. Как сообщает МИА "Россия сегодня", эту идею Левитин объяснил желанием поддержать туристический поток в регионах в бархатный сезон.

"Мы хотим вынести такой вопрос на Госсовет. С 25 августа по 1 сентября вся страна сидит в аэропортах. Я на предыдущей должности (министр транспорта) когда был, все время спрашивал – почему нельзя сделать "плавающую" дату начала учебного года? Почему надо с 1 сентября всей стране прийти в школу?", – отметил Левитин во время совещания в правительстве Воронежской области по состоянию и перспективам развития туризма в регионе.

По словам Левитина, учебный год в регионах, при наличии турпотока на курортах, можно начинать с 15 сентября, а для этого сдвинуть начало летних каникул в сторону более поздних чисел. Он также отметил, что в западноевропейских странах ради использования туристического потенциала территорий первые звонки в школах переносят на 15–20 сентября.

Традиция начинать учебный год именно 1 сентября появилась в России в 1935 году. Сейчас в этот день проходят первые регулярные занятия во всех учебных заведениях, включая высшие. Кроме того, с 1984 года в эту дату в стране отмечают праздник День знаний.