В столичной спортшколе из-за отравления учеников приостановили занятия

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В одной из столичных спортивных школ приостановлены занятия из-за массового отравления, соответствующий приказ размещен на сайте учреждения.

ЧП случилось в центре образования и спорта "Московская экспериментальная школа" 27 апреля, там произошло "групповое заболевание кишечной инфекцией". Занятия приостановлены с 28 апреля.

Помимо общих занятий, временно приостановлено оказание платных услуг.

Ранее M24.ru сообщало, что в столовых московских школ и детсадов будут проходить дополнительные проверки качества питания. Представители родительской общественности будут проверять столовые в дошкольных учреждений раз в месяц, в школах – раз в два месяца.

Отметим, что до конца прошлого года планировалось перевести все столичные школы на систему бортового питания. Это означает, что в школы привозится уже готовая и упакованная на комбинате еда. Работникам школьных столовых остается ее только разогреть.

Заместитель председателя Московского Городского родительского комитета Руслан Ткаченко отметил, что "на комбинатах, где готовят еду для школьников, все очень строго, работники чуть ли не костюмы химзащиты надевают".