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24 февраля, 14:06

Российское историческое общество проверит школьные учебники

школьники Учебники Российское историческое общество

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Российское историческое общество (РИО) проведет экспертизу школьных учебников отечественной истории, сообщили M24.ru в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве выбор экспертов объяснили тем, что РИО принимало участие в создании учебно-методического комплекса по истории. Проверять книги будут на соответствие новому учебному плану. Кроме того, издательства должны предоставить документы о прохождении экспертизы для включения в федеральный перечень учебников.

Добавим, что учебники истории, как и остальные школьные пособия, переведут в электронный вид.

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Такой учебник будет работать на трех основных платформах Android, iOS и Windows. В электронную версию включат все иллюстрации из бумажной.

Также в электронной версии должны быть функции закладок и заметок и возможность определить в ней номер страницы печатной версии книги.

Для электронных учебников планируют ввести функцию, напоминающую школьникам о невыполненных уроках. В электронном пособии можно будет делать заметки и оставлять комментарии – как ученикам, так и учителям.

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