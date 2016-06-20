Школьники из лагеря на Сямозере приедут в Москву 21 июня

Школьники, отдыхавшие в лагере на Сямозере в Карелии, завтра будут поездом доставлены в Москву. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

"Удалось договориться с РЖД, спасибо им большое, которые согласились оказать нам помощь в выделении четырех вагонов, чтобы мы сегодня могли вывезти детей и привезти завтра в Москву", – сказал он.

Петросян добавил, что 160 детей, вывезенных из лагеря, сейчас находятся в Петрозаводске.

Сергей Собянин посетил пострадавших в Карелии детей

Пострадавшие дети прибыли в Москву в понедельник, 20 июня. Дальнейшее лечение и контроль за детьми, по словам вице-премьера Ольги Голодец, будет осуществляться на территории Москвы.

По версии следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. Тела почти всех из 13 погибших детей прошли процедуру опознания в судебном морге в Москве. Неопознанным остается одно тело.

Сегодня в Карелии и Москве объявлен траур по погибшим.