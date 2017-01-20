Школьник избил своего одноклассника пистолетом

[html] [/html]

Столичный школьник попал в больницу после драки с одноклассником, сообщает Агентство "Москва". ЧП произошло в лицее № 1560 на улице Маршала Тухачевского.

Драка возникла из-за записки с оскорблениями. В результате один из учеников напал на другого с предметом, похожим на пистолет, и нанес ему несколько ударов по голове.

Директор школы Ирина Жданова рассказала в эфире телеканала "Москва 24", что пистолет в руках школьника был простой игрушкой. Один из них уже дома, а второго оставили в поликлинике на всякий случай. По поводу конфликта родители одноклассников претензий друг к другу не имеют.