Столичный школьник попал в больницу из-за взорвавшегося у него во рту вейпа

Вейп взорвался во рту столичного школьника. 17-летний подросток получил серьезные травмы, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавшего доставили в больницу, где ему сделали несколько сложных операций. Школьнику необходимы еще как минимум две операции до полного выздоровления.

По словам главврача Морозовской детской городской клинической больницы Игоря Колтунова, мальчик лишился ряда зубов, ему предстоит имплантация. В целом врач дает положительный прогноз. Полное восстановление займет около шести–семи месяцев.

Как отметил депутат Госдумы Николай Герасименко, сейчас вызывает вопросы обеспечение безопасности при курении вейпов. По этой причине в марте внесли законопроект, в котором вейпы приравняли к обычным табачным изделиям. Продавать их лицам младше 18 лет запрещено, также нельзя курить их в общественных местах.