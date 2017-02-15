Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 12:42

Общество

Следователи выясняют обстоятельства травмирования мальчика в московской школе

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи начали доследственную проверку по факту травмирования школьника, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, инцидент произошел 10 февраля в школе на проспекте Вернадского. На перемене в раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку. Родители с ребенком обратились в больницу, где врачи поставили ему предварительный диагноз – переломы нижней трети обеих лучевых костей.

Сейчас ребенок находится дома, его жизнь вне опасности.

После проверки будет принято процессуальное решение.

