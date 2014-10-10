Сегодня в СМИ: единый учебник, площадки для паркура и персональные данные

Фото: M24.ru

Школьники во время каникул смогут учиться в техникумах и вузах

В следующем году у школьников появится возможность во время летних каникул поучиться в техникумах и вузах. Вице-премьер Ольга Голодец предложила профессиональным учебным заведениям организовать летом тематические школы, чтобы ребята не оставались на улице и проводили время интересно и с пользой, пишет в пятницу "Российская газета".

В первую очередь это касается старшеклассников, которые мало участвуют в летних оздоровительных кампаниях, и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также Голодец предложила "дружить школами" - разработать программы школьного туризма и межшкольного обмена, чтобы в течение лета ребята из разных школ и регионов могли ездить друг к другу в гости и совместно отдыхать.

Историю, литературу и русский язык предлагают преподавать по единым учебникам

Школьные предметы история, литература и русский язык должны преподаваться по единым базовым учебникам, разработанным по итогам открытого конкурса и общественной экспертизы. Так считает группа депутатов-единороссов, внесшая вчера в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает "Коммерсантъ".

В профильном думском комитете считают, что проект противоречит закону "Об образовании в РФ". Педагогическое сообщество против "унификации на волне страха и патриотизма".

Любителям паркура найдут место на окраинах Москвы

В некоторых районах Москвы наравне с футбольными полями и хоккейными "коробками" могут появиться специальные площадки для занятий экстремальными видами спорта, в том числе паркуром. Площадки для паркура помогут спортсменам-экстремалам тренироваться в комфортных условиях и минимизирует риск получения ими травм, пишет "Московский комсомолец".

Университеты хотят сами устанавливать правила поступления и присуждать ученые степени

Российские вузы, пообещавшие к 2020 году попасть в топ-100 мировых образовательных рейтингов, обсудили с чиновниками проблемы выполнения программы. Университеты попросили у государства больше полномочий: самостоятельно устанавливать правила поступления и присуждать ученые степени, сообщает "Коммерсантъ".

Кроме того, ректоры предложили увеличить бюджетную квоту на иностранных студентов, "так как из-за геополитической ситуации мало кто поедет в Россию учиться за свой счет".

Персональные данные россиян пока останутся за границей

Запрет на хранение персональных данных россиян вне России должен вступить в силу в 2016 году. Но существует законопроект, который передвигает этот срок на 1 января 2015 года – еще в сентябре он был одобрен в первых двух чтениях. Теперь этот проект отложен на неопределенный срок, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Госдумы.

Задержка вызвана необходимостью дополнительно изучить технические сложности, которые могут возникнуть у российских компаний, работающих с персональными данными россиян за рубежом, в частности у авиационных.