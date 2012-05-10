В Подмосковье школьника насмерть сбила машина

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В Подмосковье под колесами автомобиля погиб школьник.



"9 мая на 107 километре автодороги "Урал" 42-летняя жительница Москвы не справилась с управлением а/м "Киа Сол" и совершила наезд на колесоотбойный брус. С целью уточнения места авария, она отправила своего сына,11-летнего жителя столицы, посмотреть на километровый знак. При движении малолетнего пешехода по краю разделительного газона и проезжей части на него был совершен наезд а/м "Опель Калибра" под управлением 49-летнего жителя г. Пушкино", - сообщает сайт Управления ГИБДД по Московской области.



От полученных травм подросток скончался на месте.