Психические отклонения диагностировали у 80% российских школьников

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Психические расстройства и аномалии развития обнаружены у 60 процентов российских дошкольников, среди школьников этот показатель достигает 70–80 процентов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Зураба Кекелидзе.

"У 40 процентов учащихся начальных классов отмечается школьная дезадаптация (расстройство проявляющееся, как снижение успеваемости или неспособность следовать школьной дисциплине – m24.ru)", – добавил Кекелидзе.

По его мнению, в школах следует ввести новую должность – детский врач с психиатрическим образованием. Его задачей станет забота о психическом здоровье детей. Программа по обучению таких специалиатов уже разработана в центре им. В.П. Сербского, ее планируется в первую очередь внедрить в Москве.

Кекелидзе также привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым, каждый четвертый-пятый житель в мире страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй рискует заболеть в течение жизни.

Сейчас в столичных школах за здоровьем школьников следят штатные психологи. Однако эта ставка не является для образовательного учреждения обязательной. Нанимать ли такого специалиста для работы с детьми, руководство школы решает самостоятельно.

Отметим, что в июле этого года депутаты Мосгордумы предложили ввести ключевые показатели эффективности для оценки работы психологов. По мнению парламентариев, введение четких критериев позволит руководству школ объективно оценивать результаты работы специалистов.

Напомним, в столичных школах в этом году начнут следить и за психическим здоровьем учителей. Педагоги пройдут тестирование на синдром профессионального выгорания вместе с медиками и социальными работниками.

Учителя, испытывающие психологические трудности на рабочем месте, в ближайшее время смогут обратиться в службу доверия на базе нового психолого-педагогического центра. Там педагогам будут оказывать помощь в виде различных тренингов и консультаций.