Школьников будут проверять на предрасположенность к наркомании

Школьников проверят на предрасположенность к наркомании

В Минздраве России разрабатывают порядок тестирования на наркотики. Сейчас оно проводится химическим (через анализы) и психологическим (через беседы, тесты) способами. Ожидается, что к осени специалисты смогут проводить и генетические исследования на предрасположенность к наркомании. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, в настоящее время тестирование детей и взрослых проводится добровольно. Этому предшествует большая подготовительная работа, профилактические мероприятия, беседы.

Сначала со школой заключается договор о проведении тестирования, в нем прописано, что все данные исследования будут анонимны и не станут разглашаться. С родителями и школьниками заключается добровольное соглашение. Решение о тестировании детей до 15 лет принимают родители, после – сами ребята.

Евгений Брюн отметил, что "тестирование проводится не ради тестирования, а чтобы выявить факторы риска, скорректировать их". По его словам, часть факторов носит генетический характер, бывают массовые, как вспышка гриппа или мода, которые потом проходят сами собой без вмешательства специалистов. Но есть и стабильная группа риска, с которой приходится долго работать, сказал он.

Как сообщалось ранее, главные признаки, по которым родители могут понять, употребляет ли их ребенок наркотики, - это поведение и речь.

Кроме того, в Москве начал работать телефон доверия: 8 (495) 709-64-04. Специалисты расскажут, как вовремя выявить потребителей наркотиков, провести профилактику и в какие службы обращаться.