В московской школе опровергли слухи о драке и переломе позвоночника у ребенка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Директор московской школы № 1130 Дмитрий Бодер опроверг информацию СМИ о переломе позвоночника у одного из учеников.
Ранее СМИ сообщали, что ученик пятого класса получил перелом позвоночника в школе и попал в Филатовскую больницу.
Дмитрий Бодер рассказал корреспонденту m24.ru, что ребенок случайно ударился головой об стену во время игры. Однако учитель сразу же вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где провели полное обследование. Переломов у мальчика не обнаружили.
По словам директора, ребенка уже в пятницу должны выписать из больницы.