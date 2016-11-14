Выпавшую из окна школьницу эвакуировали в больницу на вертолете

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Девочка выпала из окна школы № 199 на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Школьница, которой около 10–12 лет, выпала из окна на четвертом этаже школы и теперь находится в очень тяжелом состоянии. Врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом руки, а также синяки и ушибы лица. Пострадавшая находится в сознании и дышит самостоятельно. Ее доставили в НИИ травматологии и хирургии.

Как сообщает РИА Новости, учебное заведение, в котором произошел инцидент, находится по адресу: улица Дмитрия Ульянова 15, корпус 1. На место происшествия вызвали полицию.