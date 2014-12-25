Через портал госуслуг детей в первый класс записали 30 тысяч московских семей

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Более 30 тысяч московских семей начиная с 15 декабря 2014 г. подали заявления через портал госуслуг на прием детей в первые классы на 2015/2016 учебный год, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления организации обучения и воспитания в общем образовании департамента образования Москвы Марина Смирницкая.

По ее словам, еще 45 тысяч будущих первоклассников автоматически зачислены из дошкольных отделений тех же школ.

Смирницкая отметила, что родители могут подать заявление на перевод из дошкольного отделения в первые классы тех же школ или зарегистрироваться на сайте госуслуг до 31 августа 2015 года.

"Всего мы ожидаем в будущем учебном году около 90 тысяч новых первоклассников", - добавила она.

Напомним, раздел "Электронная запись в первый класс" заработал на портале госуслуг 16 декабря. В тот день было подано 20 тысяч заявлений.

Как записать ребенка в первый класс через интернет

Больше половины родителей выбрали только одну школу по списку учреждений, закрепленных за микрорайоном, а чуть больше трети выбрали одну основную и одну дополнительную школу.

Практически все - более 90% - записываются в школы только одного округа.

Для записи ребенка в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

Добавим, что в электронном заявлении родители могут указать не более трех образовательных учреждений, одно из которых должно быть рядом с местом проживания, причем туда зачисление ребенка в первый класс гарантировано.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что 1 сентября 2014 года столичные школы пошли 93 тысячи первоклассников.